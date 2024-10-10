إعلان المدارس المصنفة في مستوى التميز الاثنين المقبل

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التعليم، عن المدارس الحكومية والأهلية والعالمية المصنفة في مستوى «التميز» على مستوى المملكة، وذلك خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024)، الذي سيقام في مدينة الرياض يوم الاثنين المقبل 14 أكتوبر الجاري.

وسيشهد الملتقى تكريم المدارس المتميزة وفقًا لنتائج التقويم الخارجي؛ لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام، وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية؛ بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًّا، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

ويهدف الملتقى إلى إحداث حراك في التعليم العام على المستوى الوطني؛ لضمان وضبط جودته وكفاءته وتحسين مخرجاته، وإلى تأكيد دور التقويم وأهميته في دورة التطوير وصناعة القرار في هذا القطاع الواسع وفق بيانات ونتائج التقويم والتصنيف المدرسي.

ويمثل البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد والتصنيف المدرسي، تطبيقًا لممارسات مهنية متقدمة ومهمة في مجال جودة التعليم المدرسي على المستوى الوطني، وتسعى الهيئة والوزارة من خلال البرنامج إلى تعزيز ثقافة الجودة في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتجويد عمليات التعليم والتعلم فيها، وتحسين مخرجات التعليم وتوفير بيئات تعلم جاذبة وحاضنة للإبداع والابتكار، تسهم في تحسين تعلم الطلاب واستمتاعهم بأنشطة التعلم الصفية وغير الصفية، وتحفيز التنافسية الإيجابية على المستويات كافة.

وسيتخلل الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024) عددٌ من الفعاليات، منها: تكريم المدارس المتميزة، وعروض تقديمية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وجلسات حوارية.