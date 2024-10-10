- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر".. "المرور" يطرح لوحات مخصصة لمعرض الصقور والصيد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طرحت الإدارة العامة للمرور لوحات مخصصة لمعرض الصقور والصيد السعودي 2024 عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" ضمن خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، الذي ينتهي الخميس عند الساعة الـ (10) مساءً.
وأوضحت أن مزاد اللوحات الإلكتروني المخصصة للمعرض، تشمل لوحات للمركبات الخصوصي هي (ط ى ر 61، ص ى د 89، ن س ر 94، هـ أ د 46، هـ د د 85)، ولمركبات نقل خاص (ص و ب 4، ر م ح 24، س هـ م 25، ص أ د 46، ص ى د 76).
وأوضحت أن مزاد اللوحات الإلكتروني المخصصة للمعرض، تشمل لوحات للمركبات الخصوصي هي (ط ى ر 61، ص ى د 89، ن س ر 94، هـ أ د 46، هـ د د 85)، ولمركبات نقل خاص (ص و ب 4، ر م ح 24، س هـ م 25، ص أ د 46، ص ى د 76).