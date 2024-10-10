شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا طفيفًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم، ارتفاعًا طفيفًا وسط ضغوط مستمرة من الدولار، وترقب بيانات التضخم الأمريكية للحصول على المزيد من الإشارات بشأن أسعار الفائدة.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2613.15 دولار للأوقية، في حين زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتسجل 2630.20 دولار للأوقية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين 1% لتبلغ 969.75 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للفضة بـ 0.2% إلى 30.742 دولار للأوقية.وأظهر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد أمس بشأن أوضاع شهر سبتمبر، أن صناع السياسات دعموا خفض البنك بمقدار 50 نقطة أساس لكنهم ظلوا غير ملتزمين بوتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.