شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

تراجع سعر الذهب والفضة

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب في تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي بسبب ارتفاع الدولار قبل صدور محضر الاجتماع السابق للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الذي شهد قرار خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.ومازال المستثمرون يقيمون البيانات الاقتصادية الأخيرة في ظل توقعات بإقدام المجلس على خفض جديد للفائدة في الشهر المقبل.وارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى إلى 86ر102 نقطة بارتفاع نسبته 3ر0% عن مستواه أمس.وتراجع سعر الذهب بمقدار 9 دولارات أي بنسبة 34ر0% إلى 2606 دولارات للأوقية تسليم أكتوبر الحالي.كما تراجع سعر الفضة بمقدار 070ر0 دولار أي بنسبة 23ر0% إلى 425ر30 دولار للأوقية تسليم الشهر الحالي في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0510ر0 دولار أي بنسبة 16ر1% إلى 610ر3 دولار للرطل.يأتي ذلك في حين قال جون ويليامز رئيس مجلس احتياط نيويورك أمس، إنه سيكون من المناسب خفض الفائدة الأمريكية مجددا بمرور الوقت.وقالت أدريانا كوجلر رئيسة المجلس، إن هناك مبررا لمزيد من خفض الفائدة إذا استمر تراجع التضخم.ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين والجملة في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة المقبلين. كما سينشر مجلس الاحتياط الاتحادي محضر اجتماعه السابق.