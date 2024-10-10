شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3073 دولار أمريكي، بانخفاض 0.16 %.فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1950 يورو بارتفاع 0.17 %.أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.65 %.وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 53.13 نقطة؛ ليصل إلى 8243.74 نقطة.