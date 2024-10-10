الاقتصاد

بورصة لندن.. الأسهم البريطانية تغلق على ارتفاع والإسترليني ينخفض

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل ارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3073 دولار أمريكي، بانخفاض 0.16 %.
فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1950 يورو بارتفاع 0.17 %.

الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.65 %.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل 53.13 نقطة؛ ليصل إلى 8243.74 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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