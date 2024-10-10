شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاع السيارات.. الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم، وسط ترقب المستثمرين خفض الفائدة المقبل وتقرير التضخم الأمريكي الذي يصدر هذا الأسبوع.وسجل المؤشر (ستوكس 600) الأوروبي، ارتفاعًا بنسبة 0.6 بالمئة؛ ليصل إلى مستوى 520.06 نقطة في نهاية التعاملات، مدفوعًا بصعود قطاع السيارات 1.1 بالمئة.كما صعد المؤشر (داكس) الألماني بنسبة بلغت 1 بالمئة، أو بمقدار 191.25 نقطة؛ ليصل إلى مستوى 19257.72 نقطة عند الإغلاق.وصعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بمقدار 53.13 نقطة، أو بنسبة 0.65 بالمئة عند الإغلاق؛ ليصل إلى مستوى 8243.74 نقطة.وارتفع مؤشر (كاك 40) الفرنسي بنحو 38.77 نقطة، أو بنسبة 0.52 بالمئة عند الإغلاق؛ ليصل إلى مستوى 7560.09 نقطة.