شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسرع وتيرة النمو مع مضاعفة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه وتحقيق محفظة تمويلية تتجاوز 400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بلتون القابضة عن تحقيق إنجاز جديد لشركتها التابعة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكملت الشركة مضاعفة رأس مالها المدفوع من 250 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. هذه الخطوة تعكس التزام الشركة الاستراتيجي بتوسيع عملياتها وتعزيز دعمها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

منذ حصولها على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية على ترخيص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أغسطس 2024، تمكنت بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من زيادة محفظتها التمويلية لتتجاوز 400 مليون جنيه، مما أتاح تمويلًا لأكثر من 40 مصنعًا بهدف دعمهم في تعزيز إنتاجهم وتوسيع نطاق صادراتهم. هذه الخطوة تعزز مكانة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة رائدة في هذا القطاع في مصر، وتساهم في دفع عجلة النمو والابتكار.



أشرف عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي هذا السياق، صرح أشرف عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: " نهدف الي تحقيق محفظة تمويلية بقيمة مليار جنيه قبل نهاية عام 2024. هذه الزيادة في رأس المال المدفوع سوف تمكننا من تعزيز جهودنا لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد المصري."

الجدير بالذكر أن بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد حصلت على الموافقة المبدئية لتأسيسها من الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2024، وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2020. وتركز الشركة على تقديم حلول تمويلية مصممة خصيصاً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو قطاع يلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في مصر.



بلتون



يشار إلى أن شركة بلتون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة بلتون القابضة، متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تقدم الشركة حلولاً تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الصناعات، بهدف تمكينها من تحقيق النجاح في ظل التغيرات السوقية السريعة. هدفنا الرئيسي هو تكوين شراكات قوية لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم اللازم لها من خلال توفير الأدوات والموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها التجارية.

عن بلتون المالية القابضة:

بلتون القابضة (كود البورصة المصرية BTFH.CA) هي شركة رائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، تتمتع بسجل حافل من الإنجازات يمتد لعقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقدم الشركة مجموعة متكاملة ومتنامية من الحلول والخدمات المالية، والتي تشمل الوساطة في الأوراق المالية، وخدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والبحوث، والاستثمار المباشر، بالإضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي والتي تتضمن خدمات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، ورأس المال المخاطر، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. لدى الشركة رؤية طموحة تهدف لإحداث طفرة في القطاع المالي في المنطقة اعتماداً على الخبرة العالمية والمعرفة التي يتمتع بها أعضاء فريق العمل، وتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لخلق المزيد من الفرص لعملائها، وتعزيز القيمة السوقية، وتحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي.