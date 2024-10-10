شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 9-10-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 9-10-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وايه كابيتال القابضة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن تكس للأصواف، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وأم بي للهندسة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والقاهرة للخدمات التعليمية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وسيتي للتحاليل الطبية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك.

البورصة تربح 30 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 692.4 مليون ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.6 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.87%، والعرب على 6.16%، واستحوذت المؤسسات على 22.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.5 مليون جنيه، 55.9 مليون جنيه، 108.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 70.3 مليون جنيه، 39.7 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 38580 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13515 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10700 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 8341 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1764 نقطة.

وصعدت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمالية والصناعية المصرية عدد 4 آلاف سهم، 2000 سهم، 14.9 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2.19 مليون سهم، 11.4 مليون سهم، على الترتيب، واشترت إدارة شركة ابن سينا فارما عدد 20.5 ألف سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لحليج الأقطان، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 200 ألف سهم، 35.9 ألف سهم، 11.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 73.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عدد 5402 سهم، وباع إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية عدد 1000 سهم.

جنوب الوادي للأسمنت

أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت، عن تلقيها خطابًا من البنك الأهلي المصري، بشأن عدم انتظام شركة صناعات مواد البناء في سداد القرض، وطلب البنك من شركة صناعات مواد البناء سرعة سداد المديونيات خلال شهر من تاريخه أو تقديم تصور مقبول لسداد المديونية المقدرة بمبلغ إجمالي 1.7 مليار جنيه، كما خاطبت الشركة الجهات المعنية بعدم التعرض للأسهم المملوكة لها في شركة صناعات مواد البناء بنسبة 47.61%، والتي تمثل 292.3 مليون جنيه من رأسمال الشركة المقدر بـ614 مليون جنيه.

العربية للشحن

أعلنت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، عن تطورات عملية التصفية، حيث تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لإشهار التصفية بالسجل التجاري، وحصر ومعاينة كافة أصول الشركة (معدات متنوعة، وسائل نقل، مخازن، منقولات، أثاث) عن طريق متخصصين، وتم الإعلان عن تلقي طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات، حيث تم الانتهاء من تلقي الطلبات، وإخطار ممثلي الجهات الإدارية السيادية عن طريق هيئة الاستثمار بوضع الشركة تحت التصفية للتقدم بالتزاماتها الواجبة الأداء قبل الشركة.

كما أعلنت عن تشكيل لجان فنية وإدارية من بعض العاملين في الشركة تكون مهمتها ضم مخازن الشركة (8 مخازن) لتكون ثلاث مخازن فقط، وفحص وتسوية العهد الشخصية، وتجهيز وتلطيط أصول الشركة، وجاري التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للنقل البحري نحو كيفية التصرف مع العاملين في ظل وضع الشركة تحت التصفية، وجاري استكمال الأعمال المتعاقد عليها قبل التصفية دون التعاقد على أعمال جديدة، إلا إذا كانت مرتبطة بالأعمال المتعاقد عليها، والاستغناء عن الأماكن غير المستغلة والتي تستأجرها الشركة من الغير للحد من زيادة القيم الإيجارية.

بي أي جي

أعلنت شركة بي أي جي للتجارة والاستثمار، عن الموافقة بالإجماع على تكليف شركة انتركاب كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعداد دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات التابعة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإتمام التعاقد.

أم بي للهندسة

أعلنت شركة أم بي للهندسة، عن قيادتها لتحالف يهدف إلى الاستحواذ على نسبة 51% من شركة مافن للكابلات الكهربائية، مقابل 105 ملايين جنيه، وتستحوذ شركة أم بي للهندسة على 50% من الحصة، في حين سيقوم التحالف باستكمال الحصة المتبقية.