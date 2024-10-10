"زايد للإسكان" ومصرف عجمان يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل القروض السكنية

ابوظبي - سيف اليزيد - وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومصرف عجمان، مذكرة تفاهم أمس، يتم بموجبها تمويل القروض السكنية من قبل المصرف، في إطار تنفيذ السياسة الإسكانية، لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، على أن يموّل البرنامج قيمة الفوائد المترتبة على القرض نيابةً عن المواطن.

وبذلك يصبح مصرف عجمان خامس البنوك الوطنية المشاركة في سياسة التمويل السكني إلى جانب مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وقال المهندس محمد المنصوري مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البرنامج ومصرف عجمان، بما يساهم في استدامة مصادر التمويل وتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وتعزيز التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تمويل القروض الإسكانية للمواطنين المستفيدين من البرنامج .

وأضاف:" أن تعاون برنامج الشيخ زايد للإسكان مع مصرف عجمان، يساهم في تحقيق تطلعاتنا في ضمان السكن اللائق المناسب لمواطني الإمارات، وسيسمح لنا ذلك بتنويع خيارات التمويل للمشاريع التي تلبي معاييرنا مع زيادة وتيرة وحجم وجودة تسليم المنازل الجديدة ".

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية القيادة الرشيدة الرائدة في تعزيز رفاهية المجتمع الإماراتي، من خلال توفير مساكن تلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة معايير الاستدامة والتنمية الحضرية، وأن حكومة دولة الإمارات تسعى جاهدة عبر مبادراتها ومشاريعها الطموحة إلى تحقيق الاستدامة الحضرية وتوفير السكن الكريم للمواطنين،مشيرا إلى أن التعاون مع مصرف عجمان يهدف لتحقيق التطلعات بتعزيز الرفاهية وجودة الحياة.

من جهته أعرب مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، لتوفير حلول تمويل عقاري شاملة لمواطني الدولة.

وأضاف أن هذه الشراكة الإستراتيجية تعكس التزام المصرف الثابت بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في تعزيز الوصول إلى التمويل السهل للمواطنين لتحسين أسلوب حياتهم.

وقال:" نتطلع إلى تمكين المواطنين بالدعم المالي الذي يحتاجون إليه، لتحويل حلمهم في امتلاك المنازل إلى حقيقة واقعة، وسينعكس هذا التعاون إيجابيا على كل من المستفيدين الجدد والحاليين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما سيدفع بعجلة التقدم، تماشياً مع أولويات حكومتنا الرشيدة لرفعة ورفاهية مواطنيها."

وبين أنه وفقاً لأحكام المذكرة، سيقدم مصرف عجمان للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان قروضاً سكنية تغطي العقارات السكنية في الدولة، إضافة إلى تقديمه التمويل الشخصي وتمويل المركبات وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن إدراج المصرف في سياسة تمويل القروض السكنية علامة فارقة، وخطوة تؤكد التزام المصرف بدعم المجتمع الإماراتي، من خلال توفير حلول تمويل عقاري مصممة خصيصاً للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان.