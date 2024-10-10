أفاد المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأميركية، بأن "إعصار "ميلتون" ضرب وسط ولاية فلوريدا الأميركية، كعاصفة من الفئة الثالثة". وذكر المركز في بيان: "الإعصار "ميلتون" شديد الخطورة من الفئة الثالثة، يضرب قرب منطقة سيستاكي بفلوريدا... عاصفة خطيرة تهدد الحياة ورياح عاتية وفيضانات مفاجئة تضرب شبه جزيرة فلوريدا الوسطى". واشار المركز الى أن "سرعة الرياح القصوى عند وصول الإعصار تقدر بنحو 120 ميلاً في الساعة". وأعلنت سلطات فلوريدا، في 6 تشرين الأول الجاري، حالة الطوارئ في عشرات المقاطعات في الولاية، بسبب اقتراب إعصار "ميلتون".

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