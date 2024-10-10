أكّد ملك الأردن عبدالله الثاني، "ضرورة تكثيف الجهود الدّوليّة لخفض التّصعيد واستعادة الاستقرار في الإقليم"، مشيرًا إلى أنّ "الخطوة الأولى للتّوصّل إلى تهدئة شاملة في المنطقة، هي وقف الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة ولبنان".
وحذّر، ذلك خلال لقائه وزير الخارجيّة البريطانيّة ديفيد لامي، من "تبعات تجاهل الكارثة الإنسانيّة في غزة"، مجدّدًا دعوته إلى "تكثيف جهود الاستجابة الإنسانيّة لإغاثة أهالي القطاع". وشدّد على "ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤوليّته في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السّلام العادل والشّامل على أساس حلّ الدّولتين"، مثمّنًا "موقف بريطانيا الدّاعم بهذا الخصوص".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن: الخطوة الأولى للتهدئة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.