الامارات | هبوط طائرة اضطرارياً إثر وفاة قائدها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية اضطراريا في نيويورك اليوم إثر وفاة قائدها أثناء الرحلة.

وذكرت الخطوط التركية أن طيارا توفي أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في نيويورك .

وقال يحيى أوستون الناطق باسم الخطوط التركية إن الطائرة من طراز إيرباص 350 وأقلعت من سياتل، على الساحل الغربي للولايات المتحدة وكانت متجهة إلى إسطنبول وتعرض قائدها للإغماء أثناء الرحلة، وبعد محاولة فاشلة لتقديم الإسعافات الأولية، قرر أعضاء قمرة القيادة (المكونة من طيارين اثنين آخرين) القيام بهبوط اضطراري غير أن قائد الطائرة فارق الحياة قبل الهبوط.

وأكدت الخطوط التركية أن الطيار، البالغ 59 عاماً، اجتاز بنجاح الفحص الطبي الدوري أوائل مارس الماضي.