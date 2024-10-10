ما تأثير ملح الطعام على صحة المفاصل؟.. أطباء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أطباء أن النظام الغذائي يلعب دورًا أساسيًا في صحة المفاصل، بالإضافة إلى اتباع عادات غير صحية، مثل تجنب الأنشطة البدنية والحرص على العادات السلبية التي تزيد من المشكلة، بحسب موقع فيستي. رو.

وأحد العوامل المؤثرة سلبا في صحة المفاصل هو ملح الطعام، حيث يؤدي الإكثار من استهلاك ملح الطعام إلى اختلال توازن المحلول الملحي في الجسم، ما يؤثر سلبا في المفاصل. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي الغلوتامات أحادية الصوديوم المستخدمة في الأطعمة إلى تفاقم ألم والتهابات المفاصل.

أما الوزن الزائد، فيشكل ضغطا إضافيا على المفاصل، ما قد يؤدي إلى تآكلها وتطور المرض لأنه حتى زيادة الوزن بمقدار 5 كغ يزيد الثقل على المفاصل بمقدار 30 كغ. كما يجب أن نعلم أنه ليست جميع أنواع النشاط البدني مفيدة للمفاصل. فمثلا يمكن أن يسبب الجري ضربات انضغاطية تؤثر سلبا في المفاصل والعمود الفقري.

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