الامارات | «إكس».. ضوء أخضر لاستئناف العمل في البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت المحكمة العليا في البرازيل، أول من أمس، لشركة إكس باستئناف خدماتها في البلاد، بعد أن تراجعت منصة التواصل الاجتماعي عن موقفها، وبدأت في الامتثال لأحكام المحكمة التي تعهد مالكها الملياردير إيلون ماسك في وقت سابق بمقاومتها.

ومنح القاضي بالمحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي كان في خلاف مع ماسك استمر شهوراً، الضوء الأخضر لشركة إكس لاستئناف العمليات في أكبر دولة في أميركا اللاتينية.

قال مورايس إن شركة إكس استوفت جميع المتطلبات اللازمة لبدء العمل مرة أخرى في البلاد.

وكانت المحكمة قد قررت في أواخر أغسطس الماضي تعليق عمل المنصة التي كانت تسمى سابقاً «تويتر» في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها وأكثرها رواجاً، بعد عدم الامتثال لأوامرها المتعلقة بالتصدي لخطاب الكراهية وعدم تعيين ممثل قانوني في البلاد، كما يقتضي القانون.