شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Nvidia Shadowplay لتسجيل طريقة اللعب الخاصة بك.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

تعد Nvidia Shadowplay المعروف سابقًا باسم Nvidia Share هى أداة تتيح للاعبين الذين يستخدمون أفضل بطاقات الرسوميات من Nvidia تسجيل وبث اللعب المباشر، كما أنها عبارة عن واجهة داخل اللعبة تتيح لك التقاط لقطات شاشة أو التحقق من الإطارات فى الثانية (fps).

ويتمتع العديد من مستخدمى بطاقات الرسوميات من Nvidia بإمكانية الوصول إلى هذه الميزة، ولكن هل تعرف كيفية تمكين Nvidia Shadowplay لتسجيل اللعب؟

فى هذا الدليل، سنوضح لك خطوة بخطوة كيفية استخدام Nvidia Shadowplay فى خطوات

كيفية استخدام Nvidia Shadowplay لتسجيل طريقة اللعب الخاصة بك

لا يمكن الوصول إلى Nvidia Shadowplay إلا من خلال GeForce Experience، هذا هو برنامج Nvidia المسؤول، من بين أمور أخرى عن مساعدتك فى تنزيل برامج تشغيل Nvidia وتثبيتها، وتحسين إعدادات اللعبة.

وفيما يلى خطوات استخدامه فى اللعب:

الخطوة 1: قم بتشغيل Nvidia Shadowplay بالضغط على اختصار لوحة المفاتيح Alt + Z.

إذا لم تتمكن من فتحه، فقد لا تكون قد قمت بتثبيت GeForce Experience. يمكنك تنزيله مباشرة من موقع Nvidia على الويب.



2: أسفل مفتاح تبديل تراكب اللعبة مباشرةً، حدد "الإعدادات" للتلاعب ببعض الخيارات قبل بدء التسجيل.

الخطوة 3: الإعدادان الأساسيان اللذان يجب عليك ضبطهما تمامًا قبل التسجيل هما التحكم فى الخصوصية والتسجيلات : قم بالتمرير لأسفل فى الإعدادات حتى تجد "التحكم فى الخصوصية"، ثم قم بتمكين "التقاط سطح المكتب". بدون هذا، لن تتمكن من التسجيل على الإطلاق.

الخطوة 4: تتضمن الإعدادات الأخرى التى تستحق النظر ما يلي:

* اختصارات لوحة المفاتيح: قم بتعديل الاختصار المستخدم لإظهار Nvidia Shadowplay أثناء اللعب، بالإضافة إلى اختصارات لوحة المفاتيح المفيدة الأخرى.

* التقاط الفيديو: فى هذا القسم، يمكنك ضبط جودة الفيديو ودقته ومعدل الإطارات فى الثانية وطول ميزة إعادة التشغيل الفوري. إذا لم تكن متأكدًا مما تعنيه ميزة إعادة التشغيل الفورى، فراجع قسمنا الخاص بها أدناه.

* الصوت: يتيح لك هذا القسم فصل مسارات صوتية معينة وكتمها. وهو مفيد إذا كنت ستلعب لعبة بينما تستخدم أيضًا الاتصال الصوتي.



الخطوة 5: حان الوقت الآن لتسجيل بعض مقاطع اللعب. افتح اللعبة التى تريد تسجيلها. يمكنك بعد ذلك فتح Shadowplay مرة أخرى بالضغط على اختصار Alt + Z، أو بتحديد أيقونة التراكب الصغيرة فى الزاوية. سيؤدى تحديد Share إلى فتح التراكب داخل اللعبة. يمكن تشغيل هذا التراكب فى أى وقت، حتى إذا لم تكن تلعب حاليًا.



الخطوة 6: قبل أن تبدأ التسجيل، قرر ما إذا كنت تريد أيضًا تسجيل كاميرا الويب والميكروفون. يمكنك ضبط ذلك فى تراكب Nvidia Shadowplay، على الجانب الأيمن من الواجهة. حدد أيقونات كاميرا الويب والميكروفون لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

الخطوة 7: سيتم حفظ التسجيل فى المجلد الذى اخترته عند إعداد Nvidia Shadowplay، بشكل افتراضى، يمكن العثور على التسجيلات فى C: > Users > YourName > Videos.