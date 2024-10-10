شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية تحارب المعلومات المضللة بعد إعصار فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

تحارب الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) المعلومات المضللة بالإضافة إلى حملة تنظيف واسعة النطاق بعد العاصفة الكبرى في فلوريدا حيث تشتد قوة إعصار ميلتون بسرعة بعد أن ضرب إعصار هيلين الولاية.

وصرحت مديرة إدارة الطوارئ الفيدرالية ديان كريسويل للصحفيين في مكالمة هاتفية أن المعلومات المضللة حول العواصف هي "الأسوأ التي رأيتها على الإطلاق"، وفقًا لموقع بوليتيكو ، و نشرت إدارة الطوارئ الفيدرالية صفحة للرد على الشائعات حول الإعصار، وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها هذا النوع من النهج، قالت كريسويل، "لقد توقعت بعض هذا، ولكن ليس بالقدر الذي نراه".

وتتضمن صفحة رد FEMA على الشائعات عمليات التحقق من صحة الادعاءات التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب ، مثل أن الوكالة ستوفر 750 دولارًا فقط للناجين من الكوارث .

وتقول FEMA أن هذا هو المبلغ المقدم بسرعة من خلال "مساعدة الاحتياجات الجادة" للغذاء والإمدادات الطارئة، ولكن الناجين قد يكونون مؤهلين للحصول على أنواع أخرى من الأموال أيضًا ، وتتضمن عمليات التحقق من الحقائق الأخرى فضح الادعاء الكاذب بأن موارد الاستجابة للكوارث من FEMA تم تحويلها إلى قضايا الحدود.

وتقول FEMA "لم يتم تحويل أموال صندوق الإغاثة من الكوارث إلى جهود أخرى غير متعلقة بالكوارث".



وبحسب مسؤولين في إدارة الطوارئ الفيدرالية، فإن إيلون ماسك، أحد أبرز داعمي ترامب في مجال التكنولوجيا، ساهم أيضًا في نشر المعلومات المضللة ، وادعى ماسك في برنامج X الأسبوع الماضي أن إدارة الطوارئ الفيدرالية "تمنع المواطنين الذين يحاولون المساعدة"، وقال كيث توري، القائم بأعمال مدير إدارة الطوارئ الفيدرالية للاستجابة والتعافي، لشبكة ABC إن "هذا غير صحيح على الإطلاق ، وإدارة الطوارئ الفيدرالية لا تمنع أي شخص من المساعدة أو تقديم العون، و نحن لا نصادر الإمدادات ونستخدمها لأغراض أخرى.

وحذر توري من أن المعلومات المضللة مثل تغريدة ماسك "تضر بالجهود الشاملة، وهناك أشخاص يتألمون لأنهم فقدوا أحباءهم، ودُمرت منازلهم ونحن بحاجة إلى أن نتمكن من توفير بيئة حيث يمكننا أن نثق في بعضنا البعض ويمكنهم أن يثقوا في وجود المساعدة في الطريق".

وحذر من أن مثل هذه الادعاءات تمنع الناجين من الكوارث من طلب المساعدة من FEMA التي يحق لهم الحصول عليها.

وقالت كريسويل إن المعلومات المضللة قد تؤثر على عمال FEMA أيضًا ، وقالت في المؤتمر الصحفي، وفقًا لأكسيوس: "إذا خلق ذلك الكثير من الخوف لدرجة أن موظفي لا يريدون الخروج إلى الميدان، فلن نكون في وضع يسمح لنا بمساعدة الناس".

وقالت كريسويل إنه لم يتم تأكيد ما إذا كانت جهات أجنبية متورطة في نشر المعلومات المضللة، وفقًا لأكسيوس ، على الرغم من أن الوكالة وجدت "جهات مؤيدة للصين" متورطة في جهود مماثلة حول الاستجابة لحرائق ماوي العام الماضي.