شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Mastodon تحدث إصدارها لجعل المنصة أسهل على مستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة Mastodon للتو الإصدار 4.3 من تطبيق الويب الخاص بها، ويقول الرئيس التنفيذى للشركة يوجين روشكو، إن التحديثات الجديدة، مثل الإشعارات المجمعة، من شأنها أن تجعل الشبكة الاجتماعية المفتوحة أسهل في الاستخدام.

على سبيل المثال، يعرض شريط "من تتابع" الذي يظهر في علامة التبويب الرئيسية الآن مجموعة من "النتائج العامة" مثل الملفات الشخصية الشائعة في لغتك والتوصيات المخصصة بناءً على من تتابعه، مما يسهل عليك العثور على أشخاص جدد قد ترغب في متابعتهم أيضًا، وكنوع من المكافأة هناك تفسيرات لسبب رؤية هذه الملفات الشخصية عند الضغط فوق "عرض الكل".

ويقول روشكو إن Mastodon تعمل على تحسين هذه التوصيات المخصصة لأنها وجدت أن إصدارها السابق لم يساعد المستخدمين حقًا في الاكتشاف: وقالت المنصة فى مدونة لقد وجدنا أن الأشخاص يتخطون متابعة التوصيات أثناء التوجيه وينتهي بهم الأمر بموجز ممل لا يقدم أي شيء جديد لساعات أو أيام .

وسيُعلمك Mastodon الآن أيضًا عندما تفقد متابعين بسبب إجراء المشرف على الخادم ويمنحك خيار تصدير قائمة بهؤلاء المتابعين.

بدلاً من إرسالها واحدة تلو الأخرى، يتم الآن تجميع الإشعارات، مما يوضح عدد الأشخاص الذين قاموا بالترويج لمنشور فيروسي أو وضعوه في المفضلة.

وقد قام Mastodon بتحديث عناصر التحكم في الإشعارات الخاصة به حتى تتمكن من اختيار ما إذا كنت تريد حذف أنواع معينة من الإشعارات على الفور أو وضعها في صندوق بريد منفصل.

على سبيل المثال، يمكنك تصفية الإشعارات من الحسابات الجديدة أو الحسابات التي لا تتابعها:

وتتضمن التعديلات الإضافية على التصميم مربعات حوار وأيقونات جديدة والقدرة على إعادة ترتيب الصور في مُنشئ المنشورات ، ويمكنك الآن معاينة الحسابات ومتابعتها أو إلغاء متابعتها من خلال تحريك الماوس فوق اسمها.

وتم طرح التغييرات على مدار الأشهر الـ 11 الماضية في تحديثات ليلية للأشخاص الذين لديهم حسابات على خادم ماستودون دوت سوشيال ، ولكن في خدمة fediverse اللامركزية ، وسيتعين على الأشخاص الذين يستخدمون خوادم أخرى أو يستضيفون خوادمهم الخاصة الانتظار حتى يتم تحديث هذا الخادم لرؤية الميزات الجديدة.