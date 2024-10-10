شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى ساعة.. مقارنة شاملة بين ساعتى آبل Watch Series 10 و Watch Ultra 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت ساعات آبل الذكية تطورًا هائلًا مع إطلاق Apple Watch Series 10 و Apple Watch Ultra 2، حيث تقدم كلتا الساعتين ميزات متقدمة تستهدف شريحة واسعة من المستخدمين، لكن لكل منهما نقاط قوة تجعلها مميزة في فئتها، وسنتناول في هذا التقرير مقارنة شاملة توضح الاختلافات الرئيسية بينهما لمساعدتك في اختيار الساعة الأنسب لاحتياجاتك.

التصميم والحجم:

Watch Series 10: تأتي بحجمين 42 ملم و46 ملم، وتتوفر بألوان الألومنيوم والتيتانيوم

Watch Ultra 2: تأتي بحجم 49 ملم وتصنع من معدن التيتانيوم، مما يعطيها مظهرًا أكثر تميزًا وقوة

الشاشة:

Watch Series 10: تستخدم شاشة OLED دائم الإضاءة بتقنية LTPO2، وتوفر مؤشرات مرتفعة ومنخفضة للنبض.

Watch Ultra 2: تستخدم شاشة OLED دائم الإضاءة بتقنية LTPO3، وتوفر مؤشرات مرتفعة ومنخفضة للنبض، وتصل إلى 3000 نيت، مما يجعلها أكثر بروزًا عند مشاهدتها من زوايا مختلفة.

الأداء:

Watch Series 10: تعتمد على معالج جديد يُسمى S10 SiP، وتتميز بتصميم أنحف وأكثر جاذبية .

Watch Ultra 2: تعتمد على معالج قوي يُسمى S10 SiP، وتتميز بأداء أكثر قوة واستقرارًا.

التطبيقات والتقنيات:

Watch Series 10: توفر تطبيقات مثل تتبع النوم والتنبيهات للنبض غير الطبيعي، وتقنية الحرارة.

Watch Ultra 2: توفر تطبيقات مثل تتبع النوم والتنبيهات للنبض غير الطبيعي، وتقنية الحرارة، بالإضافة إلى تطبيقات أكثر تقدمًا مثل تتبع معدل التنفس ودرجة حرارة اليد

التكلفة:

Watch Series 10: تتميز بتكلفة أقل مقارنة بالWatch Ultra 2، مما يجعلها خيارًا أكثر توفرًا للمستخدمين.

Watch Ultra 2: تتميز بتكلفة أعلى نظرًا للمواصفات الفائقة والتصميم العالي الجودة.