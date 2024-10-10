الامارات | مكتبة محمد بن راشد تعزف «نشيد الفرح».. السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم مكتبة محمد بن راشد في دبي، بالتعاون مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، بعد غد، حفلاً ضمن «السلسلة الثانية لحفلات المواهب».

ودعت المكتبة الجمهور والمهتمين لحضور ليلة مجانية من العزف السيمفوني الكلاسيكي، والاستمتاع بتجربة موسيقية لمجموعة من الأطفال والناشئة والمحترفين.

ويتضمن الحفل برنامجاً متنوّعاً يضم 20 مقطوعة موسيقية من أبرز الأعمال الكلاسيكية العالمية والعربية، تبدأ بـ«نشيد الفرح» من السيمفونية التاسعة الشهيرة لبيتهوفن.

وسيشهد الحفل أداء متنوعاً لأعمال أخرى شهيرة، منها «تشارداس» لمونتي، ومقطوعة «لا أستطيع إلا أن أحبك» للمغني الأميركي الراحل إلفيس بريسلي، و«يا لورد ماركيز» من أوبريت «الخفاش» لشتراوس، تقدمها السوبرانو نيليسا ماري فيكتور، مع مرافقة بيانو من يانيت تشاكون أرياس.

ومن المقطوعات العربية، سيسهم عازفون محترفون بأداء مقطوعة «بين النخيل» لنصير شما، بمشاركة نوار عبيد (على القانون)، وسامر الكردي (العود)، ويوسف موسى (الناي)، وعلي موسى (الدربكة).

ويختتم الحفل الذي يستضيفه مسرح مكتبة محمد بن راشد بمقطوعة «البنت الشلبية» للأخوين رحباني، لتمزج الأمسية بين الموسيقى الكلاسيكية والغربية والأصالة الشرقية.