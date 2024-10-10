الامارات | 3 علماء يتقاسمون جائزة نوبل في الكيمياء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة لجائزة نوبل، أمس، فوز الأميركييْن ديفيد بيكر وجون جامبر والبريطاني ديميس هاسابيس بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2024، لعملهم الذي أسهم في فهم بنية البروتين.

ووفقاً للأكاديمية، سيحصل بيكر على نصف الجائزة «لتصميمه الحاسوبي للبروتين»، وسيتقاسم هاسابيس وجامبر النصف الآخر «لتوقع بنية البروتين».

ويعمل بيكر أستاذاً في جامعة واشنطن بسياتل، بينما يشغل هاسابيس منصب الرئيس التنفيذي لـ«غوغل ديب مايند» وهي شركة تابعة لـ«غوغل» متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، حيث يعمل جامبر باحثاً علمياً كبيراً.

وقالت اللجنة إن هاسابيس وجامبر استخدما الذكاء الاصطناعي للتنبؤ ببنية جميع البروتينات المعروفة تقريباً، بينما درس بيكر كيفية بناء اللبنات الأساسية للحياة، وخلق بروتينات جديدة تماماً.

وهذه ثالث جائزة تمنح بعد جائزتي الطب والفيزياء.