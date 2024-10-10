15 قتيلًا و10 جرحى نتيجة اصطدام حافلة بشاحنة في الكاميرون

كشفت إذاعة "سي ار تي في- CRTV" الكاميرونيّة، عن سقوط 15 قتيلًا و10 جرحى إصاباتهم متفاوتة الخطورة، في حصيلة أوّليّة نتيجة اصطدام حافلة تقلّ 22 راكبًا بشاحنة على الطّريق الّذي يربط سانغميليما في جنوب الكاميرون بالعاصمة ياوندي".

وأوضحت أنّ "ظروف الحادث تشير إلى مسؤوليّة سائق الشّاحنة الّذي يُرجّح أنّه كان في حالة من النّعاس، ما أدّى إلى انحرافه إلى مسار الحافلة".

في مطلع أيلول الماضي، أدّى حادث سيّارة نقل ركاب إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 62 آخرين، في دشانغ غرب البلاد.