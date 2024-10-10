شاهد تارا عبود تعلن الانتهاء من تصوير فيلم بنات الباشا.. وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - تم الإنتهاء من تصوير أحداث فيلم "بنات الباشا" خلال الفترة الماضية، ويُشارك ببطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين ومن أبرزهم زينة، سوسن بدر، أحمد مجدي والممثلة الأردنية تارا عبود.

تارا عبود تحتفل بإنتهاء تصوير أول عمل لها بالسينما المصرية

وكانت الفنانة تارا عبود قد نشرت مجموعة صور من كواليس تصوير فيلم "بنات الباشا" احتفالًا بالانتهاء من تصوير أحداث الفيلم عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، وعلقت تارا عبود على الصور قائلة: "خلصنا تصوير فيلم بنات الباشا الأسبوع الماضي، هاد كان أول عمل الي بمصر وكان بجنن تعرفت عأحلى و أطيب ناس و متحمسة نشارك العمل معكم عن قريب".

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ويأتي فيلم "بنات الباشا" من إخراج ماندو العدل و يُشارك في بطولته كل من زينة، صابرين، سوسن بدر، ناهد السباعي، والفيلم مأخوذ عن رواية نورا ناجي ومن سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإنتاج صفي الدين محمود.

تارا عبود تتحدث لـ"الخليج 365" عن مُشاركتها بمسلسل "مدرسة الروابي"

يُذكر أن الفنانة الأردنية تارا عبود كانت قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مُشاركتها بمسلسل "مدرسة الروابي"، وقد جسدت خلال أحداث المسلسل شخصية "سارة" وفي فبراير الماضي كانت قد تحدثت لـ"الخليج 365" عن تجسيدها للشخصية خلال أحداث المسلسل قائلة: " شخصية سارة هي فتاة طبيعية وعادية في المدرسة، ليست مشهورة مثل الفتيات الأخريات، ولا تشعر بأنها مميزة في شيء، لذلك تحلم بأن تصير مميزة وأن تحظى باهتمام الجميع، وعندما يتحقق لها ذلك تدرك أن لكل شيء ثمن".

وأضافت الفنانة تارا عبود: "هذا العمل من أكثر الأعمال التي استمتعت خلال تصويرها، وأعتقد أن هذا الشعور كان متبادلاً بين جميع بطلات العمل".

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