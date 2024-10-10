شكرا لقرائتكم خبر عن بيومي فؤاد وصناع "بنسيون دلال" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم بيومي فؤاد وصناع فيلم بنسيون دلال بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد سينمات جاردن سيتي، بحضور أبطاله: وليد فواز، عمر متولي، طاهر أبو ليلة، إسراء رخا، وغيرهم من الفنانين.

تدور قصة فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجاً مهماً لسماعه وهو يغني، أما الابنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش، كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينياً أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.



جانب من العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال



وليد فواز وإسراء رخا فى العرض الخاص للفيلم



خالد سرحان من العرض الخاص للفيلم



جانب من اللعرض الخاص للفيلم



عمر مصطفى متولي من العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال



وليد فواز فى العرض الخاص للفيلم