فن ومشاهير

بيومي فؤاد وصناع "بنسيون دلال" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

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القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم بيومي فؤاد وصناع فيلم بنسيون دلال بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد سينمات جاردن سيتي، بحضور أبطاله: وليد فواز، عمر متولي، طاهر أبو ليلة، إسراء رخا، وغيرهم من الفنانين.

تدور قصة فيلم بنسيون دلال حول سيد الجدع (بيومي فؤاد) الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع فندق صغير "البنسيون" الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة، مدعياً أنه سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبنائه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب.

في نفس الوقت يحاول الابن "عادل" المطرب أن يدعو منتجاً مهماً لسماعه وهو يغني، أما الابنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقائها ومتابعيها لتصوير فيلم عن ، كذلك يستضيف الابن "عصام" المتشدد دينياً أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (1)
جانب من العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال 

 

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (2)
وليد فواز وإسراء رخا فى العرض الخاص للفيلم

 

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (3)
خالد سرحان من العرض الخاص للفيلم

 

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (4)
 جانب من اللعرض الخاص للفيلم

 

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (5)
عمر مصطفى متولي من العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال

 

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (7)
وليد فواز فى العرض الخاص للفيلم

 

بيومي فؤاد وصناع بنسيون دلال يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (8)
غادة طلعت من العرض الخاص لفيلم بنسيون دلال

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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