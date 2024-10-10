جيسيكا عازار تنشر الصور الأولى لطفلتها شاها وتوثّق لقطات وفيديو لطفلها فهد وهو يستقبل شقيقته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - شاركت مقدمة البرامج جيسيكا عازار متابعيها مجموعة صور عبر حسابها على إنستغرام، عرضت من خلالها للمرة الأولى لقطات لطفلتها شاها التي رزقت بها مؤخراً. ومن أحد المستشفيات في ولاية فيرجينيا في الولايات المتحدة حيث تمت الولادة، نشرت جيسيكا عازار العديد من الصور التي جمعتها بولديها فهد وشاها التي لم تبرز جيسيكا ملامح ابنتها بشكل كامل.

علماً أن هذا ما اعتمدته جيسيكا لدى ولادة ابنها البكر فهد عندما أعلنت عن ولادته في 3-3-2023 لم تبرز ملامحمه إنما اكتفت بالكشف حينها بإظهار يديه وهي تمسك بهما مع جزء من وجهه، لتعود وتكشف عن ملامح وجه ابنها بعد مرور ستة أشهر على ولادته.

صور عائلية تجمع جيسيكا عازار بطفليها



ومن مجموعة الصور التي نشرتها جيسيكا عازار، لقطة مميزة أمسكت خلالها بحنان رجلي طفلتها المولودة حديثاً، فيما تظهر جيسيكا عازار سعيدة في صورة أخرى وهي تحمل بيد طفلتها على سرير المستشفى، وتمسك باليد الأخرى ابنها البكر فهد. وأظهرت لقطة أخرى جيسيكا عازار وهي تحمل ابنها فهد وهما ينظران إلى شاها وهي نائمة في سريرها، لتعود جيسيكا في إحدى الصور وتحمل شاها بين يديها وفهد على أكتافها في صورة عائلية دافئة تجمع الأم بولديها بسعادة. وحرصت جيسيكا على نشر فيديو لابنها فهد وهو يدخل الغرفة في المستشفى متوجهاً نحو شقيقته شاها في سريرها حيث يلمسها ملوحاً بعدها بيده وكأنه يودعها.

رسالة خاصة من جيسيكا عازار إلى ابنتها شاها

وأرفقت جيسيكا عازار الصور والفيديو برسالة مليئة بالعاطفة والحنان وجهتها لابنتها المولودة حديثاً تشبّهها بالنور الساطع وبالهدية الرائعة. وبدأت جيسكيا رسالتها بوضع اسم طفلتها شاها صوفان مع تاريخ ولادتها وبدت وكأن تحدثها مباشرة قائلة لها:" شاها صوفان 24-9-24 في وسط الظلام، أنت نورنا الساطع. لقد اكتملت عائلتنا الآن بأجمل طريقة، وأنا ممتنة إلى ما لا نهاية لهذه الهدية الرائعة. نرجو أن تنمي جنبًا إلى جنب مع أخيك في السلام الذي نتوق إليه بشدة. مرحباً بك في العالم، طفلتنا الأميرة شاها". وانهالت التعليقات المهنئة لجيسيكا عازار ومنها تعليق من الفنانة جيسي عبدو التي قالت لها:" ألف مبروك"، فيما وضعت لها دانة الحلاني إيموجي القلب.

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أطلقت جيسيكا عازار وزوجها محمد صوفان اسماً نادراً على طفلتهما وهو شاها



وكانت الإعلامية جيسيكا عازار وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان رزقا بطفلة في 24-9-2024 أطلقا عليها اسماً نادراً ألا وهو شاها. ونشرت جيسيكا عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة عبارة عن بطاقة ترحيبية بقدوم طفلتها شاها، توسطها شريط كبير باللون الوردي. وكُتب على البطاقة عبارات ناعمة موجهة للطفلة شاها من قبل والديها اللذين شبها طفلتهما بالفراشة الصغيرة وأيضاً بالنور الساطع الذي يضيء حياتهما مرحبين بها في هذا العالم.

جيسيكا عازار لطفلها فهد: قلبي ممتلئ وعالمي مكتمل بك

وللإعلامية جيسيكا عازار وزوجها رجل الأعمال محمد صوفان ابن يدعى فهد. وقد رزقت به جيسيكا في الولايات المتحدة الأميركية العام الفائت في الثالث من مارس من العام 2023. وأعلنت جيسيكا عازار حينها عن ولادة طفلها فهد من خلال الصورة الأولى التي نشرتها لطفلها فهد فور ولادته من دون الكشف عن ملامحه، وهي ممسكة بيده. وأرفقت الصور بتعليق رحّبت بقدومه إلى الحياة معلنة له بفرح أن عالمها اكتمل بولادته قائلة:" قلبي ممتلئ وعالمي مكتمل، مرحبًا بك في العالم يا ولدي الصغير. فهد محمد صوفان. 3-3-2023".

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