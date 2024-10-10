كيف تحدت شيرين عبد الوهاب الظروف في أغانيها؟ 

"عودتني الدنيا" والعودة للحلم من جديد

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"يا معافر".. اليأس ممنوع

"لسه في أمل".. دعوة للتفاؤل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - صنعت لنفسها لوناً غنائياً مختلفاً، مما ساهم في شهرتها سريعاً بعد أن حجزت مكاناً في قلوب الكثيرين من محبي الطرب والموسيقى، إنها النجمةالمصريةالتي احتفلت بيوم ميلادها أمس الثلاثاء وسط مجموعة من أعمالها الغنائية المتنوعة حققت من خلالها نجاحاتٍ عدةً جعلتها تَحصُد العديد من الجوائز والتكريمات، ورغم أن يوم ميلادها كان بالأمس إلا أن اسمها ظل في صدارة الترند حتى اليوم التالي، وتزامناً مع الاحتفالات بيوم ميلادها، سوف نسترجع عدداً من أغانيها التي تحدت من خلالها شيرين الظروف الحياتية الصعبة."عودتني الدنيا" من الأغاني التي طرحتهاخلال الأيام الماضية، والتي حملت كلماتُها العديد من المشاعر العميقة، والتي ترجمتها "شيرين" بصوتها العذب إلى جمهورها، ففي بدايتها دخلت شيرين عبد الوهاب في حالة من الحزن بسبب الخسائر التي تتعرض لها في الحياة بصورة مستمرة، حتى في لحظات الفرح المنتظرة والتي تتبخر في الهواء حال الاقتراب منها وجاءت كلماتها كالتالي: "عودتني الدنيا أخسر.. وإني لما أحب حاجة قوام تسيبني أي لحظة فرح تقصر".ولكن سريعاً تقرر "شيرين" العودة وعدم فقدان الأمل، لتبدأ فصلاً جديداً في الحياة وكانها تؤكد على قدرتها في مواجهة الظروف الصعبة من جديد والبدء نحو حلم جديد، ودللت على ذلك في أحد مقاطع الأغنية: "والنهاردة بجد راح إللي مضايقني.. لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل"."ممنوع اليأس والإحباط" هو الشعار الذي رفعته النجمةفي أغنية "يا معافر" وكأنها أرادت بث روح الحماس بداخل محبيها وبداخلها أيضاً، حتى لا يتوقف قطار كلٍ منهم عن المواصلة والسعي نحو تحقيق الذات وترجمة الأحلام على أرض الواقع وتجسد هذا المعني في كلمات الأغنية حيث جاءت كالتالي: "دايس دايس مابوقفش بقلب أسد مبخافش.. ده مفيش في قاموسي ضغف ولا هزيمة اليأس ده كلمة ملهاش ولا قيمة".وخلال أحداث مسلسل "طريقي" والذي شاركت في بطولته شيرين عبد الوهاب، قدمت خلال أحداثه أغنيةً بعنوان "لسه في أمل"، وجاءت متماشيةً تماماً مع ظروف الدور أو الشخصية التي جسدتها وهي "دليلة" التي تُكافح للصعود من مرحلة "الصفر"، حيث تواجهها عقباتٌ عديدةٌ على الصعيد المهني والشخصي، وجاءت كلماتها معبرةً عن مدح الكفاح وضرورة سلك طريق التفاؤل دون غيره: "لسه في الأيام أمل مستنيينه طول ما في قدامنا سكة يتمشي لها.. وأما تنزل دمعة لقيّين ناس تشيلها".

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"لازم أعيش".. رسالة بلون رومانسي

ومن المتعارف عليه أن الخروج من أي علاقة رومانسية بصورة أو بنتيجة جاءت على عكس توقعات طرفي العلاقة تجعل الطرف المتضرر تحديداً يدخل في حالة نفسية سيئة، البعض يأخذ وقتاً للتعافي من آثارها وآخرون يظلون متواجدين في ماضيها، وهنا قررت شيرين عبدالوهاب أن توجه لهم رسالة من خلال أغنية "لازم أعيش" والتي جاءت كلماتها معبرة عن الحالة التي يمرون بها، وليس ذلك فحسب بل حستهم بضرورة الاستمرار في الحياة وأن دخولهم في علاقة رومانسية فاشلة ليست نهاية المطاف: "عايزة ألملم قلبي وأحضن نفسي وأمشي بعيد.. لازم أعلم قلبي أنه يقسى ولازم ينسى ولازم أعيش".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».