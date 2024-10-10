مروة محمد لـ الخليج 365: أشعر بفخر وسعادة بتواجدي في منتدى الأفلام السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - انطلقت اليوم فعاليات منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثانية بالعاصمة الرياض، والذي ستمتد من 9 إلى 12 أكتوبر 2024، بحضور نخبة من نجوم الفن السعودي والخليجي والعربي، بالإضافة إلى دول أخرى وبمشاركة 160 جهة مختلفة من صناع الأفلام، التقت "الخليج 365" أثناء تجولها في المنتدى بالفنانة السعودية مروة محمد التي عبرت عن بالغ سعادتها بهذا الحدث كبير قائلة:
"لا أستطيع أن أعبر عن السعادة التي أشعر بها وأنا متواجدة اليوم في منتدى الأفلام السعودي، شاهدت نخبة من الأشخاص لم ألتقِ بهم من قبل من عدة دول، وأيضاً سعدت بالالتقاء بفنانين وفنانات من الوسط الفني لم أرهم من قبل، وكذلك تعرفت إلى نخبة من الفنانين التقيت به لأول مرة وكذلك منتجين".
وأضافت قائلة: "يعد هذا المنتدى بمثابة ملتقى لصناع الأفلام وكل ما له علاقة بالفن سواء ممثلاً أو منتجاً أو مخرجاً أو غيره، وهذا ملتقى للفن وصناع الأفلام والإبداع".
يمكنكم متابعة:مروة محمد لـ"الخليج 365": فخورون بهذا التجمع الخليجي وهذه أعمالي القادمة
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"لا أستطيع أن أعبر عن السعادة التي أشعر بها وأنا متواجدة اليوم في منتدى الأفلام السعودي، شاهدت نخبة من الأشخاص لم ألتقِ بهم من قبل من عدة دول، وأيضاً سعدت بالالتقاء بفنانين وفنانات من الوسط الفني لم أرهم من قبل، وكذلك تعرفت إلى نخبة من الفنانين التقيت به لأول مرة وكذلك منتجين".
وأضافت قائلة: "يعد هذا المنتدى بمثابة ملتقى لصناع الأفلام وكل ما له علاقة بالفن سواء ممثلاً أو منتجاً أو مخرجاً أو غيره، وهذا ملتقى للفن وصناع الأفلام والإبداع".
مسلسل 90 حلقة وبرنامج جديدوعن سؤالنا عما سيُعرض قريباً وجديدها، قالت مروة محمد: "قريباً سيُعرض لي برنامج من تقديمي وسيعرض على إم بي سي الثقافية يحمل اسم "الغلاف الثالث"، كذلك سيُعرض لي في 27 أكتوبر مسلسل "خريف القلب"، والذي يقع في 90 حلقة، وسيُعرض على شاهد وإم بي سي من بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان عبد المحسن النمر وإلهام علي، وهي النسخة السعودية لمسلسل تركي، وهو أول مسلسل وتجربة للدراما السعودية بمثل هذا العمل.
عمل سينمائي من إنتاجهاوعن مشاركاتها في السينما كشفت مروة محمد أنها بصدد تجهيز فيلم سينمائي من إنتاجها، وسيكون بمواصفات كما هو مخطط لها، كما أنها تنتظر أن تتلقى عروضاً للمشاركة بأعمال سينمائية قادمة خاصة بعد نجاح فيلمها السينمائي الأخير "90 يوم"، فهي متشوقة من جديد للعمل بالسينما إن شاء الله، وقالت: "أتوقع الأيام القادمة أن أعمل عملاً سينمائياً مميزاً".
يمكنكم متابعة:مروة محمد لـ"الخليج 365": فخورون بهذا التجمع الخليجي وهذه أعمالي القادمة
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»