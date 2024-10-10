ماذا قالت تارا عبود عن أولى تجاربها في عالم السينما المصرية؟

تارا عبود في كواليس فيلم بنات الباشا

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - عبرت النجمة الأردنية، عن سعادتها بأولى تجاربها في عالممن خلال فيلم "بنات الباشا" والذي تم الانتهاء من تصويره خلال اليومين الماضيين، والعمل يشارك في بطولته كوكبة كبيرة من النجوم وهم زينة، وصابرين، وناهد السباعي، ومريم الخشت، مأخوذ عن رواية لنورا ناجي، وبسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.شاركت النجمة الشابة تارا عبود ، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على " إنستغرام" مجموعة صور من كواليس الفيلم والتي ظهرت من خلاله برفقة أبطال العمل، وعلقت بالقول: "خلصنا تصوير فيلم "بنات الباشا" الأسبوع الماضي. هاد كان أول عمل إلي بمصر وكان بجنن تعرفت عأحلى و أطيب ناس ومتحمسة نشارك العمل معكم عن قريب".وتدور أحداث الفيلم داخل صالون تجميل نسائي، ومن خلاله تنكشف العديد من قصص النساء عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة.

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مشاركات درامية سابقة لـ تارا عبود

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"Rebel" آخر أفلام تارا عبود

كانت للفنانة الأردنية تارا عبود مشاركات فنية مميزة، منها تواجدها في مسلسل "" ، ومن خلاله قدمت شخصية "سارة" التي تسعى لتحقيق الشهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لكنها تقع فريسة سهلة بعد ابتزاز أحد الشباب لها بفيديو غير لائق، وتحاول صديقتها نادين مساعدتها.وشاركت في بطولة هذا الجزء مجموعة من الفنانات، منهن كيرا بغيم، رنيم هيثم، سارة يوسف، تارا عطالله، والعمل من إخراج وتأليف تيما الشوملي.كما كانت لها مشاركة أخرى في مسلسل "Culprits" الذي دارت أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قامت بها مجموعة من الأفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كلاً على حِدة من قِبل أحد القتلة، ويتخذ المسلسل موقع تصويره في كندا، وهو من إخراج جي بلاكسون، وكلير أوكلي، وشارك في بطولته أيضاً: إيدي إيزارد، كيربي هويل بابتيست، كامل الباشا، كيفين فيدال، ونيد دينيهي.شاركتمن قَبل في فيلم الإثارة والأكشن "Rebel"، والذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وعُرض أيضاً في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75.وبجانب تارا عبود، شارك في بطولة الفيلم: أبوبكر بن سايحي، أمير العربي، لبنى أزابال، ويونس بواب، والعمل من إخراج عادل العربي، وبلال فلاح، وهما مخرجان بلجيكيان من أصول مغربية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».