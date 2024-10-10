نبيلة عبيد لـ الخليج 365: السينما السعودية تشهد تطوراً ملحوظاً.. وعملي القادم مع فنانين سعوديين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - خلال تواجدها في افتتاح منتدى الأفلام السعودي اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرياض، التقت "الخليج 365" بالفنانة المصرية نبيلة عبيد التي عبرت عن سعادتها بالتواجد بالمملكة العربية السعودية قائلة: "جداً سعيدة بحضور منتدى الأفلام السعودي، فهو وسيلة للتعاون والتعرف إلى شركات كثيرة قد تثمر تعاوناً بالمستقبل بيننا وبين المملكة العربية السعودية في الأنشطة الفنية سواء أفلاماً سينمائية أو مسلسلات درامية وهذا أمر يسعد كل فنان".

وواصلت نبيلة وقالت: "تواجدي اليوم هنا وبالسعودية يعد سعادة لا أستطيع وصفها مهما قلت من كلمات، فقد التقيت بالكثير من الفنانين والشخصيات المهمة والمنتجين، وشاهدت عدداً من الجهات التي شاركت وتعرفنا إلى نشاطاتها وهذا أمر جيد".

المشاركة بعمل سعودي قادم

وكشفت الفنانة نبيلة عبيد عن عمل قادم لها مع الفنانين السعوديين وقالت: "هناك عمل قادم في إطار التحضير في المملكة العربيه السعودية وسعيدة جداً بهذا العمل، وهو مسلسل درامي ولكن لا أستطيع الكشف عن تفاصيله إلا بعد أن تكون بإطار البداية ويتم تنفيذها بإذن الله".

تطور ونهضة

وبسؤالنا عن النهضة التي تشهدها السعودية والسينما قالت: "السينما السعودية تشهد تقدماً وتطوراً ملحوظاً، والجميع لاحظ ذلك من خلال متابعاته للأعمال، وسعيدة بالنهضة التي حدثت بالمملكة وخاصة بالجانب الفني الذي يعني لنا الكثير".

منتدى الأفلام السعودي

منتدى الأفلام السعودي بنسخته الثانية هو الحدث الأول من نوعه الذي يجمع الخبراء والمتخصصين من صانعي الأفلام في المملكة، ونخبة الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، ويضم بنسخته الثانية معرضاً يجمع سلسلة القيمة من أكثر من 16 مجالاً مختلفاً، ومؤتمراً متخصصاً يتضمن 30 جلسة حوارية و 15 ورشة عمل في شتى مجالات صناعة الأفلام، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار وتُعرفهم بصناعة الأفلام وجوانبها المختلفة، لاكتشاف ما لم يُرَ في هذه الصناعة الواعدة وبمشاركة ما يقارب 160 جهة.