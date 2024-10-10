تكريم يحيى الفخراني بحفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

تكريم يحيى الفخراني وتوجيه الشكر للراحل حمدي غيث

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تكريم أحمد راتب وسمير العصفوري وحاكم الشارقة

العروض المشاركة في الدورة السابعة

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 10:20 صباحاً - افتتح الفنان– نقيب الممثلين في مصر – مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، وذلك خلال حفل أقيم بأحد الفنادق المطلة على النيل، وذلك بحضور عدد من الفنانين منهم سوسن بدر، روجينا، سهير المرشدي، أحمد عبد العزيز، نهال عنبر، سامح حسين ومحمد رياض، ورانيا محمود ياسين، إيهاب فهمي، منة بدر تيسير وآخرين.شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم الفن والمسرح المصري وعلى رأسهم الفنان يحيى الفخراني، وسلمته درع تكريمه الفنانة سوسن بدر، وحرص الفخراني على توجيه الشكر إلى النقيب السابق الفنان الراحل حمدي غيث، حيث أهدى له التكريم وقال: "التكريم اليوم يجب أن يشاركني فيه واحد من النقباء الأعزاء الأستاذ الله يرحمه حمدي غيث، لأنه السبب الذي جعلني عضو عامل"في نقابة الممثلين".وأضاف يحيى الفخراني:"كان في الماضي، يُمنع الجمع بين نقابتين، وكنت وقتها سوف أتنازل عن عضويتي في نقابة الأطباء من أجل نقابة المهن التمثيلية، وعندما أبلغت بلغت أستاذ حمدي غيث، كسر القانون وعمل استثناء للممثل يحيى الفخراني، حتى أكون عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، ولذلك لابد أن أهديه هذا التكريم".كما كرم القائمون على المهرجان في دورته السابعة، اسم الفنان الراحل أحمد راتب، وسلم الفناندرع التكريم إلى زوجته، وكذلك تم تكريم المخرجوسلمه الدرع الفنان أحمد عبد العزيز، كما كرم المهرجان الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، باعتباره أحد كبار داعمي حركة المسرح العربى، وحضر نيابة عنه عبد الله العويس، وسلمته التكريم الفنانة سهير المرشدي.يمكنكِ قراءة.. يحيى الفخراني وحديث عن المسرح بمعرض الرياض الدولي للكتابتقام الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر الجارى وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، وترأس المهرجان شرفياً الدكتورة إيناس عبدالدايم، ويتنافس على جوائز الدورة السابعة هذا العام 25 عرضا مسرحياً، والتي جاءت كالتالي:إقرأي أيضاً.. رد مفاجىء من محمد إمام على ابنة أحمد راتب بعد طلبها بتكريمهمسرحية "بلاك" من إخراج تغريد عبدالرحمن، ‏ومسرحية "بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، وعرض "العشاء الأخير" من إخراج إياد أمين، وعرض "العرض مستمر" من إخراج أحمد ‏الرمادي، ومسرحية "إليستيس" من إخراج مارك نبيل، ومسرحية "طار فوق الجميع" من إخراج محمد صقر، ومسرحية "الشك" من ‏إخراج أحمد حتحوت، ومسرحية "الزواحف" من إخراج محمد شحاتة.

ومسرحية "يوم سعيد سعادة" من إخراج عبدالله صابر، ومسرحية "سقوط حر" من إخراج محمد فرج الخشاب، ومسرحية "إيه كلاس" ‏من إخراج محمود سليمان، ومسرحية "الزائر" من إخراج جاسمين أحمد، ومسرحية "مغلق للتحسينات" من إخراج أنس سمير، ومسرحية ‏‏"ابن الشدة" من إخراج أحمد عبدالجواد، ومسرحية "بنت القمر" من إخراج إسراء أحمد، ومسرحية "الشقة" من إخراج يوركا، ومسرحية ‏‏"السر" من إخراج محمد عبدالوارث، ومسرحية "11:11" من إخراج محمد علاء، ومسرحية "الناس اللي في التالت" من إخراج علاء ‏الوكيل، ومسرحية "12.12" من إخراج يوسف الأسدي.

ومسرحية "آل ويلر" من إخراج أمنية حسن، ومسرحية "رغبة تحت شجرة الدردار" من إخراج مارتينا عادل، ومسرحية "كارمن" من ‏إخراج عمر محمد الحسيني، ومسرحية "مسرح الحياة" من إخراج بدر الأحمدي، ومسرحية "غرباء تماماً" من إخراج مينا نبيل.



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