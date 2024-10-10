الجيش الأوكراني: دمرنا مستودعا في جنوب روسيا يضمّ 400 طائرة مسيّرة مفخّخة

أعلن الجيش الأوكراني، أنّه "دمّر مستودعا في جنوب روسيا يضمّ حوالى 400 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز شاهد".

واشار الجيش الى أنّ قواته "هاجمت مستودعا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية (...) حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية كانت مخزّنة هناك".

وأضاف الجيش أنّ "تدمير القاعدة المخصّصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير قدرة المحتلّ الروسي على ترويع المدنيّين في المدن والقرى الأوكرانية".