الامارات | الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في سقوط طائرة من القوة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع دولة الكويت الشقيقة وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوة الجوية الكويتية والذي أسفر عن استشهاد قائدها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة لدولة الكويت ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهيد في هذا المصاب الأليم.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، أعلنت، أمس، سقوط طائرة مقاتلة من طراز (إف 18) تابعة للقوة الجوية واستشهاد قائدها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن حمد الصقر، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، إن الحادث وقع أثناء مهمة طيران تدريبية شمالي البلاد.

وأضاف المتحدث أن فرق التحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث.