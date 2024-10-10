الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شرطة

أشاد ذوو طلبة في مدارس خاصة بمنطقة المدارس في عجمان بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة لتنظيم حركة السير في الطرقات المؤدية إلى المدارس، خصوصاً في الفترات الصباحية، تفادياً للازدحام، ولضمان وصول الطلبة إلى مدارسهم دون أي تأخير عن موعد الدوام الرسمي.

تفتيش

طالب متسوقون الجهات المعنية بالقيام بحملات تفتيش دورية على المحال التجارية ومراكز التسوق التي تقوم بالترويج لعروض تخفيضات على منتجاتها، خصوصاً المنتجات الغذائية، للتأكد من جودتها وصلاحيتها، حفاظاً على الصحة العامة للمستهلكين.

شارع

طالب مرتادو الطريق الممتد من عالم المغامرات آي إم جي باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي الجهات المعنية بتمهيد الطريق، حيث توجد حفر في أجزاء عدة من الطريق، الأمر الذي يضر بالمركبات الصغيرة.

ازدحام

اشتكى مستخدمون لشارع الشيخ خليفة بن زايد في عجمان من وجود ازدحام مروري على الشارع، لاسيما في الفترات الصباحية، من الجهة المؤدية من مقابل مركز سفير مول حتى تقاطع الجسور عند شارع الاتحاد، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حل للمشكلة بشكل جذري.

سرعة

شكا سائقو مركبات من مرتادي طريق دبي - الفقع، قيام فئات من أصحاب الدراجات النارية بالقيادة بسرعات عالية جداً تشكل خطورة على حياتهم وتربك سائقي السيارات الآخرين، مشيرين إلى أن الرادارات ترصد مخالفات السرعة الزائدة بتصوير اللوحة الأمامية، في حين أن لوحة الدراجات النارية توضع على الخلف.