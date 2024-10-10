شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: اختياراتى مدمرة حياتى وحظى فى الجواز وحش.. وزمورا منعنى من التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

بث تليفزيون الخليج 365 خامس حلقات بودكاست "برة اللعبة" الذى يكشف كواليس وأسرار النجوم برة الملاعب، فضلا عن الحديث فيما يشغل الجمهور عنهم رياضيا خلال الفترة الأخيرة.

وكشف ضيف خامس الحلقات محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أن حظه وحش فى الزواج، مشيرا إلى أنه متعلق خلال اليومين الحاليين بأغنية "اختياراتى مدمرة حياتى" للنجم أحمد سعد.

وقال محمد صلاح إنه قام بتدريب العديد من النجوم القريبين إلى قلبه أبرزهم الراحل إيهاب جلال عندما كان مدربا فى المصرى البورسعيدي وشيكابالا.