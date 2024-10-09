"يخرج الحي من الميت".. ولادة طفل بعد وفاة أمه بلحظات في أسيوط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

وضعت سيدة في العقد الرابع من عمرها مولودها، بعد وفاتها بلحظات جراء حادث تصادم على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي ناحية قرية الفليو مركز أبوتيج.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك على طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي ووفاة سيدة تدعى "نادية. ج. س"، 33 عاما، بعد دخولها في غيبوبة تامة، حيث كانت تستقل التوك توك في طريقها لوضع طفلها بإحدى العيادات الخاصة بمدينة أبوتيج.

وجرى نقل السيدة إلى مستشفى أبوتيج النموذجي، وفور وصولها للمستشفى جرى إدخالها للعمليات ووضعت طفلها على قيد الحياة، وجرى وضع الرضيع في الحضانة، تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.