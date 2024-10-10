وزير النقل: اكتمال الجسر البحري "صفوى - رأس تنورة" خلال 8 أشهر

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الدمام - شريف احمد - وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، اليوم، على مشروع طريق «صفوى/رحيمة» بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري «صفوى / رأس تنورة» والذي يعد الأول من نوعه داخل المملكة.وتفقد الوزير المشروع برفقة رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي، سير العمل في المشروع ومعدلات الإنجاز.وقال الجاسر إن مشروع طريق «صفوى/رحيمة» بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري «صفوى / رأس تنورة» يعد الأول من نوعه داخل المملكة، وسيسهم هذا المشروع عند اكتماله خلال الربع الثاني من العام 2025، وفق معايير السلامة والجودة ومراعاة البيئة البحرية؛ في اختصار المسافات وتعزيز الترابط بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتعزيز محافظة رأس تنورة بطريق ومدخل حيوي موازي، لدعم حركة التنقل وسلاسل الامداد والأعمال اللوجستية وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي، وتسهيل حركة الزوار والسياح في المنطقة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.تنفيذ معايير الجودة والسلامةوأضاف الجاسر أن المشروع تم انشائه وفق أحدث معايير الجودة والسلامة وبأستخدام احدث التقنيات المتقدمة في أعمال الحفر للحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خلال إنشاء 24 قناة تصريف مائية لحماية البيئة البحرية.الجدير بالذكر ان مشروع طريق صفوى/رحيمة والبالغ طوله 15 كلم ويتضمن الجسر البحري صفوى / رأس تنورة، يشكل أهميةً كبيرة، حيث سيسهم في توفير مدخل ومخرج جديد لمحافظة رأس تنورة، وتقليل المسافة بينها وبين حاضرة الدمام والقطيف، بالإضافة إلى ربطه مباشرةً بمطار الملك فهد الدولي.وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال المتنوعة من أعمال اسفلتية، وأساسات عميقة داخل البحر، وأعمال خرسانية، بالإضافة لإنشاء 15 قناة تصريف مائية في محافظة صفوى، و9 قنوات تصريف مائية في محافظة رأس تنورة، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق وإنارة، وإنشاء جسر بري بطول «315» متر أعلى دوار صفوى.