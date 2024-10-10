شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: رهاط ومدركة. مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)