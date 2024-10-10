اخبار السعوديه

"الأرصاد".. الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: رهاط ومدركة. مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا