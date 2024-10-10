شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد".. الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، إنذارًا باللون الأحمر من أمطار غزيرة، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل: رهاط ومدركة. مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #رهـاط #مدركة— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) October 10, 2024
للتفاصيل https://t.co/nTM8R3tVB8 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/ySLdwdXPTa