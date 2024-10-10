لوكاس باكيتا مهدد بالإيقاف مدى الحياة بسبب هاتفه.. ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب فريق وست هام يونايتد، تهديدًا بالإيقاف عن ممارسة كرة القدم مدى الحياة، بسبب هاتفه.

ووجهت اتهامات في وقت سابق، إلى لوكاس باكيتا في قضية مراهنات من جانب الاتحاد الإنجليزي، وهذا بعدما تعمد الحصول على 4 بطاقات صفراء في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ماذا حدث؟

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن لوكاس باكيتا مهددا بالإيقاف، بسبب اتهامين إضافيين، والسبب هاتفه القديم، الذي اعتمدت التحقيقات السابقة عليه.

وكان لوكاس باكيتا، سلم هاتفه إلى الاتحاد الإنجليزي في التحقيقات المتعلقة بقضية المراهنات، وبالتحديد في مباريات فريقه ضد ليستر سيتي وأستون فيلا وليدز يونايتد وبورنموث، حينها حصل اللاعب على 4 بطاقات صفراء، أثبت بعدها تعمده الأمر.

وتحفظ الاتحاد الإنجليزي على هاتف لوكاس باكيتا، لمدة 8 أسابيع، لتحليل بيانات المكالمات والرسائل والسجلات البنكية، وبعد استلامه الهاتف تخلص منه واشترى هاتفا جديدا، إلا أن الأول طلب الهاتف مرة أخرى، واعتبر الأمر عرقلة للتحقيقات.

ومن جانبه، يبدو أن لوكاس باكيتا اتجه إلى ممارسة رياضة أخرى، وهي رياضة ركوب الأمواج، ونشر اللاعب صورا له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يمارس هذه الرياضة.

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