"صدمة للزمالك".. بوخارست الروماني يعلن قرار من فيفا بشأن بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف نادي رابيد بوخارست الروماني، قرار جديد، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن قيد الجابوني أرون بوبيندزا.

وكان نادي الزمالك قدم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد اللاعب الجابوني، بسبب توقيعه للنادي والحصول على البطاقة الدولية، وبعدها أخل بالاتفاق ووقف للفريق الروماني.

وكتب نادي بوخارست في بيان عبر موقعه الرسمي: "أخبار ممتازة... تلقينا هذا الصباح من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القرار الإيجابي بشأن اعتماد أوراق آرون بوبيندزا"، وهو ما يعني الحصول على بطاقة مؤقتة لمشاركة اللاعب

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