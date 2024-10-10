فاطمة الشريف لـ الخليج 365: أنتظر كل عام منتدى الأفلام السعودي بحماس وأتمنى العمل مع يعقوب الفرحان ونايف البحر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:23 مساءً - بكل حب وحماس، ذكرت الفنانة فاطمة الشريف أنها تنتظر كل عام منتدى الأفلام السعودي لحضوره، وحضرت النسخة الأولى، وتواجدت بافتتاح النسخة الثانية، وقالت فاطمة الشريف لـ"الخليج 365": "اليوم في منتدى الأفلام كفنانة، هناك فرصة للالتقاء بمنتجين وموزعين ومخرجين وجميع من نعمل معهم بمجالنا الفني، وأنا أعد نفسي جديدة على المجال الفني، وما زلت أتعلم وأحتاج مثل هذه المنتديات لأستفيد منها وأكتسب الخبرات ونتبادل الآراء مع زملائنا وزميلاتنا".

فيلم "أجراس بافلوف" بمهرجان البحر الأحمر الدولى

وتحدثت فاطمة الشريف عن الفيلم الذي سيعرض لها بمهرجان البحر الأحمر الدولي القادم، قائلة: سعيدة لاختيار فيلم "أجراس بافلوف" لعرضه بالمهرجان، وهو فيلم مدته 6 دقائق، صامت، لا حديث فيه، ويكفي أنه سيعرض بمهرجان ضخم كمهرجان البحر الأحمر من ضمن الأفلام المشاركة وليس به حرف ينطق، وهو من إخراج وتأليف خالد فهد، وهو فيلم سوريالي، تتناول قصته مجموعة من الفتيات في مدرسة صارمة، حيث تحاول "نالا" تحدي النظام وكسر السيطرة المفروضة، ضمن أجواء نفسية معقدة تتناول نظرية بافلوف.

وأوضحت فاطمة الشريف: "كما يعرض لي الآن مسلسل "بيت العنكبوت"، وهو مسلسل درامي عائلي، تدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذيْن يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما وتتوالى الأحداث. والعمل من بطولة الفنان فايز بن جريس، هيلدا ياسين، نجلاء العبدالله، لبنى عبد العزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، بالإضافة إلى آخرين.

أعمال قادمة لفاطمة الشريف

وكشفت فاطمة الشريف أن هنالك أعمالاً قادمة لها، منها مسلسل "خريف القلب"، والذي سيعرض نهاية شهر أكتوبر على شاهد وإم بي سي، وهو أول مسلسل سعودي معرب لقصة تركية يقع بـ90 حلقة، وأيضاً هنالك مسلسل سيعرض لها بعنوان "عندما يعشق الرجال"، مع الفنان تركي اليوسف وسعيد قريش ونجلاء العبدالله وفوزي المتعب، وهو من إخراج محمد القفاص.

وأيضاً انتهت فاطمة الشريف من مسلسل يقع بـ 10 حلقات بعنوان "عايشين معنا"، من تأليف علاء حمزة وبطولة الفنان خالد صقر، سماح زيدان، أغادير السعيد.

أعمال قادمة يتم تصويرها لفاطمة الشريف

كما كشفت فاطمة الشريف عن عمل تقوم بتصويره الآن يقع بـ 10 حلقات، وهو مسلسل بعنوان "طراد" مع الفنان نايف البحر، وذكرت أنه من الفنانين الذي تتمنى أن تعمل معه مستقبلاً أيضاً بفيلم سينمائي، وكذلك أثنت على الفنان يعقوب الفرحان، وقالت: "أتمنى أن يجمعني معه مستقبلاً عمل فني".

واعترفت الشريف بأنها تفضل السينما أكثر من الدراما، وتجد نفسها في الأعمال السينمائية والمسلسلات الكوميدية أكثر، وأنها تجيد تمثيل الأعمال الدرامية، ولكنها لا تميل كثيراً لها، وتمنت أن يجمعها عمل سينمائي مع فنانين من الخليج والعرب كعمل مشترك عربي.

وعن الدور الذي تتمنى أن تلعبه مستقبلاً، قالت الشريف: "أتمنى أن أجسد دوراً مركّباً صعباً".

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