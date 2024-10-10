الهلال الأحمر العراقي: عدد النازحين اللبنانيين في العراق يتجاوز 8 آلاف شخص منذ بداية الازمة

أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري أن عدد النازحين من جنوب لبنان إلى العراق تجاوز 8 آلاف شخص.

واوضح المعموري في حديث لـ"نوفوستي"ن بانه "تجاوز عدد اللاجئين اللبنانيين الواصلين إلى العراق منذ بداية الأزمة وحتى 8 تشرين الاول الجاري عبر معبر القائم الحدودي 6 آلاف شخص. بذلك، تجاوز العدد الإجمالي لللاجئين اللبنانيين المسجلين في جميع الموانئ والمطارات العراقية 8 آلاف شخص".

وذكر أن النازحين من لبنان تم توزيعهم في المحافظات العراقية العديدة بما فيها بغداد وكربلاء والموصل والنجف وصلاح الدين، مؤكدا توفير السكن لهم. كما توقع أن يزداد عدد النازحين من لبنان في الأيام القريبة القادمة، مشيرا إلى أنهم سيتجهون إلى محافظات أخرى.

وتابع أنه تم تقديم الخدمات الطبية والإسعافية لـ 200 مريض من قبل المستشفى الميداني والعيادات الطبية المتنقلة التابعة للهلال الأحمر العراقي عند معبر القائم الحدودي. ومن بين هؤلاء، تم إجلاء 100 مريض إلى مستشفيات وزارة الصحة العراقية".

وأفاد بأن جمعيته تنظم إرسال الأغذية والمساعدات الإنسانية والأدوية والمستحضرات الطبية إلى لبنان، مؤكدا أنه قد تم إرسال طائرتين و45 شاحنة كبيرة.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني في نهاية ايلول الماضي إنه سيسمح للمواطنين اللبنانيين بالحصول على تأشيرات مجانية لمدة 30 يوما عند وصولهم إلى البلاد.