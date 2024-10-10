بعد اتهامه بالنصب.. تطورات أزمة فيلا إيهاب توفيق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد بأزمة فيلا الفنان إيهاب توفيق، المتنازع على بيعها مع شخص ادّعى أنه تعرّض للنصب من جانب الفنان، أعلن الإعلامي محمد الغيطي أن إيهاب توفيق سيلجأ الى القانون لمقاضاة الطرف الآخر الذي اتهمه بالنصب وشهّر به، مؤكداً على أخلاق الفنان العالية منذ بداية مسيرته الفنية بنحو 30 عاماً.

وأعلن الشخص الذي اتهم الفنان المصري بالنصب عليه عن تصعيد الأمر، وعَمَل مؤتمر صحافي يكشف فيه عن تفاصيل الأزمة التي تعود إلى عام 2015، حيث كتب عبر “فيسبوك”: “هنعمل مؤتمر صحفي يوم السبت القادم… لو عايز تعرف حقيقة موضوع النجم إيهاب توفيق أو عندك أي استفسارات… يرجى التواصل مع فريق الصفحة لتنسيق الميعاد والمكان”.

وبدأت أزمة فيلا إيهاب توفيق، قبل أيام حين كشف عنها رجل يمتلك محلاً شهيراً للأحذية، قال إنه اشترى فيلا الفنان عام 2015 لكنه فوجئ بعدها بأن إيهاب باع الفيلا مرة ثانية لوالده في 2019، مستعيناً بمستندات لتأكيد صحة ما يقول.

وردّت الصفحة الرسمية للفنان إيهاب توفيق، الأحد 6 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، على المنشور السابق، بنشر مقطع مصوّر لشاهد عيان – مسوق عقاري يدعى عبده الجيوشي – قال فيه إنه منذ قرابة العشر سنوات طلب منه الفنان بيع فيلته وبعدها أحضر المشتري الذي طلب تخفيض 500 ألف جنيه من سعر الفيلا.

وتابع الجيوشي في الفيديو المنشور عبر صفحة إيهاب توفيق، أنه تم الاتفاق على أن إيهاب سيخفض 500 ألف جنيه من سعر الفيلا مقابل أن يبيعها، والربح سيتم تقسيمه مناصفةً بينهما، مشيراً إلى أنه بعد ذلك فوجئ الفنان بأن المشتري لم يوفِ بوعده، وأنه لم ينصب على هؤلاء الأشخاص.