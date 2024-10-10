هل يعود عادل إمام عن قرار اعتزاله؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال العرض الخاص لفيلم “بنسيون دلال”، أكد الفنان الشاب عمر مصطفى متولي اعتزال خاله الفنان عادل إمام الفن بشكل نهائي، مشيراً إلى أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة، لكنه يتأثر بتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والشائعات المتداولة حول صحته.

وقال عمر متولي: “الفنان عادل إمام اعتزل الفن، لكنه بخير، وهو يتابع جيداً كل ما يحدث حوله، ويتضايق من الشائعات التي تقول إنه مريض أو حتى توفي، والحقيقة أن صحته جيدة والحمد لله”.

ويأتي هذا التصريح بعد أشهُر من التساؤلات المستمرة حول الحالة الصحية لـ “الزعيم” ومستقبله الفني، ليضع عمر متولي بذلك حداً للتكهنات المتكررة، خاصة بعد تصريح نجله رامي بأن والده ابتعد عن الفن.

وكانت أسرة الفنان عادل إمام قد أكدت أنه لم يتواصل معهم أحد بشأن مشاركة “الزعيم” في عمل فني ضمن “موسم الرياض” كما أُشيع، حيث قال شقيقه: “محدّش كلّمنا من السعودية ومعندناش أخبار عن تقديم مسرحية له في المملكة، لكن على كل حال “الزعيم” حالته بخير وما زال قادراً على العطاء، إن شاء الله يرجع تاني للجمهور قريب”.