بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت من دون تقطيع HD في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - يكثف المنتخب الأردني من تحضيراته لمواجهة كوريا الجنوبية الحاسمة التي تدخل ضمن الجولة الـ3 من تصفيات كأس العالم 2026 التي تعتبر القمّة الأبرز في هذه المجموعة بالنظر لما قدمه المنتخبان في الفترة الأخيرة، لذلك نستعرض سويًا القنوات الناقلة لمباراة الأردن اليوم ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 مع التشكيلة والمعلق.

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استطاع منتخب الأردن أن يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية، حيث تصدر منتخب النشامى مجموعته برصيد أربعة نقاط، أما عن المنتخب الكوري فهو يحصد نفس عدد النقاط ولكنه يأخذ الترتيب الثاني في المجموعة.

يخوض منتخب الأردن مواجهة قوية عندما يستضيف كوريا الجنوبية على استاد عمان الدولي، في مباراة لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويعتلي النشامى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية والعراق، مقابل نقطتين لمنتخب لكويت، ونقطة لفلسطين، في حين لا يزال رصيد عمان خالياً من النقاط.

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وأوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية التي تضم 4 منتخبات عربية بجانب النشامى، هي الكويت والعراق وفلسطين وعمان، ومعها منتخب كوريا الجنوبية.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن اليوم:

يتم نقل مواجهة الأردن ضد كوريا الجنوبية عبر مجموعة متعددة من القنوات حيث تقام المباراة مساء اليوم الخميس 10 أكتوبر وتنطلق صافرة المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت عمان والقاهرة ومكة، فيما يقود محمد عبدالله حسن تحكيم المباراة، فيما تقام المباراة على استاد عمان الدولي ويمكنك متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

قناة الكأس 7- المعلق (منتصر الأزهري).

قناة beIN Sports 2HD- المعلق (باسم الزير).

قناة Sport 2 Ukraine.

قناة Sport club Croatia.

تشكيلة الأردن ضد كوريا الجنوبية:

يشارك منتخب الأردن في مواجهة اليوم ضد كوريا الجنوبية بتشكيلة قوية من نجوم المنتخب الأردني، حيث تضم تشكيلة المنتخب الأساسي كل من: