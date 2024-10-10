أعلنت كتائب "القسام"، أن "مجاهدي القسام تمكنوا من استهداف دورية استطلاع للعدو مكونة من جيبين و4 جنود صهاينة بطائرة مسيرة "انتحارية" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر "القسام": استهدفنا دورية استطلاع للعدو مكونة من سيارتين و4 جنود بمسيرة انتحارية شرق خانيونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.