“وين صرنا”.. درة تروي حكاية فلسطين في أولى تجاربها الإخراجية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على وقع الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، اختتمت النجمة التونسية درة تجربتها الإخراجية الأولى من خلال فيلم وثائقي بعنوان “وين صرنا؟”، والذي يتناول رحلة أسرة فلسطينية تعكس المعاناة والصمود في مواجهة الاحتلال.

الفيلم يسلط الضوء على الحياة اليومية للفلسطينيين، وما يواجهونه من تحديات اجتماعية وثقافية، ويسعى لتقديم صورة إنسانية عن نضالهم للبقاء وسط الظروف الصعبة. وأوضحت درة أنها تعمل حالياً على مرحلة المونتاج لتحقيق التوازن بين الصورة والصوت، لتعكس قصة الفيلم وجوهره بأفضل شكل ممكن.

في تعليقها على هذه التجربة، أعربت درة عن سعادتها الكبيرة بهذا العمل الذي وصفته بأنه “الأقرب إلى قلبها”، مشيرة إلى أنه استُلهم من قصة الطفلة الفلسطينية نادين وأسرتها. كما أعربت عن امتنانها لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع.

يأتي فيلم “وين صرنا” في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، ليقدم نافذة جديدة على معاناة الأسر الفلسطينية وصمودها المستمر.