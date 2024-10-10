"سرايا القدس": استهدفنا بالقذائف المضادة للدروع تجمعا لآليات العدو واشتبكنا مع الجنود من مسافة الصفر في معسكر جباليا

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "استهدفنا بالقذائف المضادة للدروع تجمعا لآليات العدو واشتبكنا مع الجنود من مسافة الصفر في منطقة التوغل مسجد رياض الصالحين وسط معسكر جباليا".

في وقت سابق من اليوم، أفادت كتائب "القسام"، في بلاغ، عن "تدمير دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بعبوة شديدة الانفجار في حي الزهراء غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة".

وفي بيان آخر، أعلنت "القسام" عن استهداف دبابة أخرى من نوع "ميركافا" بعبوة ناسفة قرب الدفاع المدني غرب معسكر جباليا شمال القطاع".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.