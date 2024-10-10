شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع الرياض الأول.. 390 زيارة لعيادات "جودة الحياة الوظيفية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار احتفاله باليوم العالمي للصحة النفسية، أعلن تجمع الرياض الصحي الأول إحصائيات المستفيدين من خدمات عيادات "جودة الحياة الوظيفية" خلال النصف الأول من عام 2024، إذ استفاد من هذه العيادات 189 شخصًا، مع تسجيل 390 زيارة.

تُعد هذه العيادات جزءًا من مبادرات تهدف إلى تعزيز الصحة النفسية في بيئات العمل، جرى تدشينها في عدد من المنشآت الصحية التابعة للتجمع، بما في ذلك مدينة الملك سعود الطبية، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى الإيمان العام، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، ومستشفى الملك خالد بالخرج.

دعم الصحة النفسية للموظفين

تركز عيادات "جودة الحياة الوظيفية" على تقديم خدمات شاملة لدعم الصحة النفسية للموظفين، مثل الجلسات الاستشارية الفردية، وبرامج إدارة التوتر والقلق، بالإضافة إلى تقنيات الاسترخاء والتأمل.



كما توفر هذه العيادات دعما للموظفين في مواجهة الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل والحياة الشخصية، مع تقديم خدمات التوعية والتثقيف النفسي، ومتابعة الحالات التي تتطلب تدخلات علاجية بالتعاون مع الأقسام النفسية المختصة.

بيئة عمل صحية

وأكد تجمع الرياض الصحي الأول أهمية هذه المبادرة في خلق بيئة عمل صحية وداعمة، تهدف إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية للموظفين وتحسين إنتاجيتهم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار رؤية التجمع لتعزيز الصحة النفسية كركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة.