"تايمز أوف إسرائيل" عن بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية: ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق لتمويل الحرب

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن بيانات لوزارة المالية الإسرائيلية، أنه "تم ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق لتمويل الحرب".

وكان وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش قد قدر الشهر الماضى أن وزارته ستنجح فى خفض العجز ضمن هدف 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول نهاية عام 2024.

وقال المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية يالى روتنبرج، إن "العجز المالى بلغ فى الأشهر الاثنى عشر حتى نهاية سبتمبر من هذا العام 8.5 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالي، أو 165.8 مليار شيكل، الدولار يساوى 3.7 شيكل".

وكان قد بلغ العجر المالى فى إسرائيل فى نهاية آب 8.3% من الناتج المحلى الإجمالي، أو 161 مليار شيكل. وبالتالي، يستمر العجز فى الابتعاد عن الهدف الذى حددته الحكومة فى الميزانية المعدلة لعام 2024 التى تمت الموافقة عليها فى آذار الماضي، وهو 6.6%.

وذكرت وزارة المالية الإسرائيلية أن "العجز بلغ ذروته فى سبتمبر، نتيجة للارتفاع الكبير فى الإنفاق الحكومى فى أكتوبر من العام الماضي، عند بداية اندلاع الحرب على غزة".