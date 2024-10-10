كارول سماحة للعدو: “اخرجوا من أرضنا”.. رسالة قوية وسط تصاعد التوترات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان نتيجة التوترات المتزايدة والاعتداءات المستمرة من قبل العدو الصهيوني، شاركت النجمة اللبنانية كارول سماحة مقطع فيديو من أغنية “أيها المارون” التي أصدرتها منذ عامين ضمن أغنيات “الألبوم الذهبي” الذي تضمن قصائد للشاعر الكبير محمود درويش مغناة بصوتها.

وعلّقت كارول سماحة على الفيديو قائلةً: “اخرجوا من أرضنا”، تعبيراً عن استيائها من الأوضاع الراهنة في لبنان، وفي دعوة مباشرة للمحتل بالخروج من الأراضي اللبنانية، مع تسليط الضوء على معاناة الشعب اللبناني الذي يعاني من حصار وتدهور في الأوضاع المعيشية.

تأتي هذه الرسالة تزامناً مع الأحداث المأساوية التي يشهدها لبنان، لتؤكد موقف كارول الثابت تجاه القضايا الوطنية، حيث تدعو إلى ضرورة التضامن مع الشعب اللبناني ودعمه في هذه المحنة الإنسانية.

الفيديو يجسد الألم الذي يشعر به اللبنانيون جراء الدمار الذي تعانيه البلاد، والذي يزداد سوءاً في ظل غياب الحلول الواضحة.

في هذا السياق، عبرت كارول عن غضبها وقلقها على مستقبل الوطن، داعية إلى وحدة الشعب اللبناني وتمسكه بأرضه وحقوقه، ورفض محاولات السيطرة والاحتلال.