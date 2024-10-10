شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تستعيد أكثر من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعادت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية أكثر من 1.5 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية بعدد 7 مواقع على الواجهة البحرية في أبحر الشمالية، ضمن جهودها المستمرة لحماية الممتلكات العامة.

وجددت الأمانة، تأكيدها على تطبيق الأنظمة بحزم، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي الحكومية بما يخدم مشاريع التنمية الشاملة، خاصة في المناطق الساحلية الحيوية، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الممتلكات العامة. إزالة التعديات من جانب آخر شرعت أمانة محافظة جدة أمس، في إزالة التعديات لنشاط الخردة العشوائي على أرض الأمانة المقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 3.5 ملايين مربع في منطقة المستودعات جنوب جدة، في خطوة تهدف إلى القضاء على مصادر التلوث والحرائق، والمخالفات المسببة للتشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أن لجنة المستودعات استكملت الدراسات الفنية لأعمال التطوير والتنظيم لمنطقة المستودعات، وأظهرت نتائجها وجود تعديات ومخالفات عديدة بمواقع الخردة، مبينة أنه وبمشاركة الجهات الأمنية باشرت الفرق الميدانية جهود الإزالة بعد اكتمال التجهيزات وتوريد المعدات وتهيئة المقرات للأعمال الميدانية.

وأكدت أمانة جدة حرصها على ضمان الامتثال للمعايير البيئية والصحية والأمنية، والتخفيف من الآثار السلبية للممارسات المخالفة في نشاط الخردة، مما سيرفع من مستوى التنظيم ويحسن من جودة الحياة.

